شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الزمالك بعد إنجاز الأهلي: لا وقت للحزن على ضياع لقب بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بالنادي، أنه يتمنى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر غدا بدوري أبطال أفريقيا لأن الفريق الذي يفوز بالمباريات التي تكون على أرضه في الغالب يصعد للدور التالي.



أضاف إمام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «لا وقت لدينا للحزن على البطولة الماضية، أمامنا فرصة كبيرة لتعويض البطولة الماضية.. الزمالك يمتلك لاعبين وجهازا فنيا على أعلى مستوى ومن خلالهم وصلنا للمباراة النهائية في البطولة الماضية لكن الحظ لم يحالفنا ولكن هذا ليس نهاية الكون، وعلينا التركيز في المباريات المقبلة».



أشار حازم إمام إلى أن الزمالك يسير بشكل طيب في الدوري، مشددا على أنه أمام اللاعبين تحديا كبيرا وعلينا بذل أكبر مجهود ممكن.. وباتشيكو كان له دور كبير معنا بعد نهاية الموسم الماضي، وقال لنا أن هذه كرة القدم وعلينا مواصلة المشوار، ولا يوجد نصيب أن نفوز بالبطولة في نسختها الماضية، ولكننا نمتلك طموحا كبيرا كإدارة وجهاز فني ولاعبين في المنافسة على البطولة الحالية.



ويواجه الزمالك فريق المولودية مساء الجمعة على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.