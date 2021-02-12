شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: أتمنى مواجهة الأهلي بعد فوزه ببرونزية كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ جيمي باتشيكو مدرب الزمالك النادي الأهلي على فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وعلى فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: «هذا أمر جيد للكرة المصرية والإفريقية».



بسؤاله عن توقعه لمواجهة الأهلي في البطولة الأفريقية تمنى باتشيكو مواجهته في النهائي للنسخة الحالية.

ويلتقي الأبيض مع مولودية الجزائر اليوم في افتتاح مشواره بالبطولة الأفريقية.