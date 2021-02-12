شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء الناجين من مقصلة يورجن كلوب في ليفربول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول على أسماء النجوم الباقية داخل صفوف الفريق الإنجليزي حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم، خلال نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد الأداء الهزيل الذي يقدمه الريدز خلال المباريات الماضية.

وكشف موقع ميرور البريطاني، أسماء الباقين عن قلعة الأنفليد، وهم، ماني، وأليسون بيكير، وجوتا، وبن ديفيز، وآندي روبرتسون، وماتيب، وريس ويليامز، ترينت ألكساندر أرنولد، وفابينو، تياجو الكانتارا، ونابي كيتيا، وملنر، وهندرسون، وكيرتس جونز، فرمينو، صلاح، ميناميوم، هارفي إليوت، جو جوميز، أوزان كاباك، فان دايك، وكليهير، الحارس البديل.

أسماء الناجين من مقصلة كلوب

أسماء الناجين من مقصلة كلوب