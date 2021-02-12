شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفتح النار على التحيكم بعد الخسارة أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة النادى الاسماعيلي بيانا بشأن ما حدث في لقاء أمس الخميس والذي جمع الإسماعيلي والاتحاد السكندرى والذي انتهى بخسارة مفاجأة للإسماعيلي بهدف دون رد.

وجاء البيان كالتالي: «المركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي قام بإعداد فيديو بكل الحالات التحكيمية والتي تسببت في ضياع نقاط من الإسماعيلي كانت كفيلة بتغير موقفه في جدول المسابقة ويرصد الفيديو مدي الظلم الذي تعرض له الإسماعيلي من الفار والحكام وسوف يتم إرسالة إلى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة ولجنة الحكام ووسائل الإعلام. وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي بأن النادي ظلم أكثر من مرة وبتكرار غريب من الحكام والفار وما حدث في مباراة الاتحاد من عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة في الشوط الأول بعد تعمد مدافع الاتحاد عرقله محمد صادق في منطقه الجزاء بوضوح وظهر ذلك في إعادة اللعبة، وتجاهل الحكم الفار أو لم يستمع لندائه بدليل تغيره جهاز الصوت الخاص به بعد اللعبه مباشرة كانت كفيلة بتغير سير المباراة. لذلك يطالب النادي من لجنه الحكام توضيح ماحدث وهل انقطع اتصال الحكم بالفار ولماذا لم يعود له بعد إصلاح الصوت لأن ناتج هذا عدم احتساب ضربو جزاء صحيحه للإسماعيلي».

وتابع البيان:«تكررت أخطاء الفار والحكام أكثر من مرة في مباريات الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي والبنك الأهلي والمحلة وأخرها أمام الاتحاد مما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط لفقدان نقاط مستحقة للفريق. وأكد المتحدث الرسمي، بأن مايحدث ليس في صالح اللعبة أو استمرارية المسابقة بشفافية وعدالة بين الجميع وسيكون له تأثير سلبي على ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم، لأن أخطاء التحكيم وارده ولكنها للأسف الشديد أصبحت وارده ومعها الفار ضد الإسماعيلي وبتكرار في أكثر من مباراة وبشهادة خبراء اللعبة والمحللين».