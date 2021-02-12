كهربا:"الحمد لله على نعمة الأهلي حققت برونزية العالم وأنا نايم على السرير"..فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

علق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على تتويج القلعة الحمراء، ببرونزية العالم للمرة الثانية في تاريخه على حساب نادي بالميراس البرازيلي، بضربات الجزاء الترجيحية.

وقال كهربا عبر حسابه الشخصي فيس فوك:" الحمد لله على نعمة الأهلي، حققت ميدالية برونزية كأس العالم للأندية وأنا نايم على السرير، بشكر زمالي على كل اللي عملوه".

وأضاف قائلا:" بشكر الكابتن محمود الخطيب على محاولاته لحل مشكلتي أنا وحسين الشحات لتواجدنا مع الفريق في المباراة أمام بالميراس ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وكانت فيفا قد أصدر تقرارا بعزل كهربا وحسين الشحات بسبب كسر الفقاعة الطيبة بعد ذهابهم الى المدرجات لتحية أبوتريكة في مباراة بايرن ميونح الألماني.