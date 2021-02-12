موسيماني عن برونزية العالم: ليست الميدالية التي تمنيناها..وسنعود العام المُقبل

الشارقة - اميمة ياسر - ابدي المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عدم رضاه حصول المارد الأحمر على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي، مؤكدًا أنه مع بطل إفريقيا، سيحاول في العام القادم الوصول إلى مركز أفضل.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليست الميدالية التي كنا نرغب في الحصول عليها لكنها الميدالية الواقعية".

وأضاف: "لكن يجب أنّ نتواضع ونقدر حصولنا على ميدالية لإفريقيا، سنعود في العام المُقبل والقتال من أجل مركز أفضل".

يذكر ان الأهلي فاز على بالميراس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المدينة التعليمية"، ليحصل المارد الأحمر على برونزية كأس العالم للأندية.