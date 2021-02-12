شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يتحدى سموحة فى ختام الجولة 13 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بمواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الفريق السكندرى مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 16 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 7 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 11هدف ومازال لديه لقاء مؤجل.

ويقود عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع ناديه من المدرجات بعد أن جاءت مسحة كورونا الخاصة به سلبية والتي أجراها بمفرده بعيداً عن الفريق بعد غيابه عن ثلاثة مواجهات لناديه أمام البنك الاهلى والمقاولون العرب وبيراميدز ، ويسعى خلال مواجهة اليوم للعودة لقطار الانتصارات لتعديل وضع فريقه في جدول الدوري ، في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتحقيق الفوز الرابع في المسابقة للتقدم في سباق المراكز مرة أخرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام سموحة مكون من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الطلائع مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".