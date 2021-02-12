شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعلن استمرار البطولة المفتوحة للتنس بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إن البطولة ستستمر بدون جماهير على مدار الأيام الخمسة المقبلة بعد فرض ولاية فيكتوريا العزل العام بدءا من اليوم الجمعة لاحتواء تفشى فيروس كورونا، وأعلن رئيس وزراء حكومة فيكتوريا، استكمال بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بأقل عدد من العاملين وبدون جماهير.

وأضاف المنظمون فى بيان "مباريات أستراليا المفتوحة اليوم والليلة ستستمر بدون تغيير مع فرض برتوكولات مكافحة عدوى كوفيد-19.

"أبلغنا أصحاب التذاكر واللاعبين والعاملين بعدم وجود جماهير على مدار الأيام الخمسة المقبلة بدءا من السبت 13 فبراير".