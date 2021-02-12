شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة بتروجت في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة فريق المقاولون العرب، استعداداته لمباراة بتروجت، حيث يدخل الفريق في معسكر مغلق بالجبل الأخضر بعد إعلان نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفني بالأمس، استعداداً لمباراة وبتروجت، والتي تجمع الفريقين غداً السبت على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، حيث يأمل الجهاز الفني للمقاولون في تحول مسحات اللاعبين الذين ثبتت إيجابية مسحتهم إلى سلبية.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب عن الموعد الجديد لمباراة المقاولون والجونة، والتى تم تأجيلها بعد ظهور 5 إصابات بين لاعبى الفريق بكورونا بالإضافة إلى حالتين بالجهاز الإدارى، لتقرر الجبلاية تأجيل اللقاء، وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة حتى يوم 21 فبراير الجارى، بعد ظهور 7 إصابات من بينهم 5 لاعبين، وكان لدينا أربع حالات أخرى خضعت لمسحة إعادة لكن نتيجتها جاءت سلبية".

وخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، الأحد الماضي، والتي أظهرت نتائجها إصابة 7 حالات بين لاعبين وجهاز إداري بفيروس كورونا.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن قميصه الجديد بشكل رسمي، حيث زين الذئب التصميم الجديد لقميص الفريق، وهو شعار فريق المقاولون المتعارف عليه حيث يلقب الفريق بـ "ذئاب الجبل"، نسبة إلى الجبل الأخضر مقر نادي المقاولون.

من جانبه، أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في نادى المقاولون العرب، أن سيف الدين الجزيرى تمت إعارته إلى نادى الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه، على أن يكون إعارة بنية البيع، في حالة طلب شرائه يكون لهم الأحقية، في شرائه، على أن يسدد الزمالك 12 مليون جنيه بخلاف الـ 8 مقابل الإعارة.

وقال محمد عادل، في تصريحات لبرنامج مساء أون، الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورتس 2، إن الجزيري سيفيد الزمالك، وسيظهر مستواه كلما شارك فى المباريات، خاصة أنه لديه طموح كبير، وأشار إلى أن الفريق لن يتأثر فى ظل تواجد أكثر من لاعب لتعويض مركزه، وقد سبق وباع الفريق أكثر من لاعب ولم يتأثر مثل أحمد على وطاهر محمد طاهر.

وكشف محمد رشوان، محامى ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار لاعبو الأهلى السابقين، السبب فى مقاضاة رضا عبد العال لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق، وأكد المحامى رشوان فى مداخلة هاتفية أنه تقدم ببلاغات للنائب العام وشكوى للهيئة الوطنية للإعلام بطلب منع رضا عبد العال من الظهور الإعلامى لتجنب حدوث فتن بين جماهير الأهلى والزمالك.