أحمد بلال عن فوز الزمالك على بايرن ميونخ: إيه اللي جاب القلعة جنب البحر..يروحو الأول بس

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن أداء النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ لم ينال رضاه لكنه أثنى على نتيجة المباراة في ظل قوة المنافس وهو بطل قارة أوروبا.

وتابع "بلال" خلال حواره ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار": الناس اللي بتقول أن الأهلي لم يلعب بشكل قوي أمام بايرن والزمالك لو لعب كان هيلعب أكثر من كدة.

وأضاف: عاوز أقول أن الزمالك لو كان واجه بايرن ميونخ كان هيخسر منه خمسة أو ستة.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.