شكرا لقرائتكم خبر عن بيليات مرشح لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الزيمبابوي خاما بيليات جناح صن داونز الجنوب إفريقي السابق وكايزر تشيفز الحالي دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتباره من اللاعبين الذين ينالوا ثقة بيتسو موسيماني، بعدما سبق ودربه عندما كان يتواجد في صفوف برازيل جنوب إفريقيا من قبل.

ويخطط مسئولو الأهلي للتعاقد مع لاعب أجنبي سوبر خلال الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق، على حساب أحد اللاعبين الحاليين، في ظل اكتمال قائمة الأجانب بصفوف الفريق الأحمر لوجود الخماسي علي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي وبدر بانون واليو ديانج، وهو ما سيتحدد بنهاية الموسم الجاري سواء بتسويق أحد اللاعبين الحاليين أو التخلي عن خدماته كما حدث مع الأنجولي جيرالدو، الذي رحل عن الأهلي في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية، عن دخول خاما بيليات نجم فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، دائرة اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز على الترتيب، من أجل ضمه الصيف المقبل.

ذكرت شبكة "Soccer Laduma" الجنوب أفريقية، إنه من بين المنافسة على ضم بيليات من جانب الأهلي والزمالك وبيراميدز، يعد الأهلي الأقرب له خاصة وأنه كان ضمن إهتمامات بطل أفريقيا في 2016 حينما كان لاعباً في صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للشياطين الحمر.

شددت الصحيفة، على أن الأهلي يمتلك قوة مالية للتعاقد مع الزيمبابوي خاما بيليات صاحب الـ 30 عاماً، خاصة أن عقده مع فريقه الحالي ينتهي في الصيف المقبل مما سيكون انتقاله مجانًا.