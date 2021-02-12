حسام غالي: الأهلي مصدر سعادة للجميع.. ولم يخذلنا أبدًا

الشارقة - اميمة ياسر - قال حسام غالي، نجم الأهلي السابق، أن تهنئة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، لـ الحارس محمد الشناوي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، هو مكافأة فورية له.

وأضاف "غالي" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": تهنئة الخطيب للشناوي بعد حصد البرونزية هي مكافأة فورية.

وتابع: الأهلي مصدر سعادة للجميع، لجماهيره والمنتمين له، ولم يخذلنا أبدًا.

وفاز الأهلي على نظيره بالميراس البرازيلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية 2021، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 3 – 2، ليتوج بالميدالية البرونزية.