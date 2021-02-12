عمرو أديب للأهلي: أرجو أن برونزية العالم كفيلة تشبعكم.. وسيبولنا البطولات التانية

الشارقة - اميمة ياسر - حرص الإعلامي عمرو أديب المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكتب "أديب" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: والله يا أخي انبسطت.. الأهلي أدخل البهجة على مصر والعالم العربي، والشناوي النهارده بطل العالم، ولازم ياخد لقب أحسن حارس مرمى في البطولة، شكرًا للأهلي، وشكرًا لأبطاله.

وأضاف : أرجو أن ده يكون كفيل بقى إن الأهلى يشبع بطولات السنة دي ويسيبلنا البطولات التانيه.. مبروك نادي البهجة والسعادة والفخر.