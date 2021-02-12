شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة زعيم الثغر ويستعد لمواجهة لافيينا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الخميس على ستاد برج العرب بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الدراويش بدون راحة الاستعداد لمواجهة لافيينا اف سى المقرر لها ظهر الاحد المقبل بدور الـ32 لكأس مصر .

ومن المقرر أن يخضع الدراويش والجهاز الفنى والادارى بالكامل لمسحة كورونا استعداداً للمباراة ، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة زعيم الثغر تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لمواجهة الكأس.

فى سياق أخر ، أكد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى أنه حرص على تحديد اختصاصات كل فرد بالمجموعة من أجل تقديم أفضل ما لديه، وأشار فى تصريحات للموقع الرسمي للدراويش:”الوضع صعب ،نعلم جيدا مدى حزن الجماهير على تراجع النتائج ، لكن علينا أن نقاتل ونبذل قصارى جهدنا بغية تحسن النتائج”.

وأضاف أيقونة النادى الإسماعيلى :”المدير الفنى بدأ يعلم كل شىء عن الفريق والنتائج ستكون أفضل مع الوقت بشرط تحقق عنصر الانسجام بين اللاعبين الجدد والحاليين”، وأشار:”اتفقنا على أن يكون عماد سليمان مشرفا بشكل مباشر على الفريق”.

واختتم على أبوجريشة حديثه المتقتضب قائلا:”دعم ومساندة الجماهير سيسهم كثيرا فى تخلص اللاعبين من الضغوط الملقاه عليهم وهو ما سيؤدى إلى تطور النتائج”.