شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحذر لاعبي المقاولون من مفاجآت الكأس أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبي ذئاب الجبل من المفاجآت فى كأس مصر والتى تسقط فيها أكبر فرق الدوري العام أمام فرق القسم الثاني، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون وبتروجت في دور الـ 32 بكأس مصر والمقرر إقامتها على استاد السلام غداً السبت، وطالب النحاس لاعبي الفريق بضرورة استغلال الفرص وحسم المباراة مبكراً حتى لا يتعرض ذئاب الجبل لآى مفاجآة غير سعيدة، خاصة بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري.

ويترقب الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، ظهور نتائج مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبون أمس الخميس، استعداداً لمباراة بتروجت، خاصة في ظل وجود 7 حالات مصابة بين صفوف الفريق، أدت إلى تأجيل مباراة الجونة بالدوري.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب عن الموعد الجديد لمباراة المقاولون والجونة، والتى تم تأجيلها بعد ظهور 5 إصابات بين لاعبى الفريق بكورونا بالإضافة إلى حالتين بالجهاز الإدارى، لتقرر الجبلاية تأجيل اللقاء، وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة حتى يوم 21 فبراير الجارى، بعد ظهور 7 إصابات من بينهم 5 لاعبين، وكان لدينا أربع حالات أخرى خضعت لمسحة إعادة لكن نتيجتها جاءت سلبية".

وأكد محمد عادل، أن سيف الدين الجزيرى تمت إعارته إلى نادى الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه، على أن يكون إعارة بنية البيع، في حالة طلب شرائه يكون لهم الأحقية، في شرائه، على أن يسدد الزمالك 12 مليون جنيه بخلاف الـ 8 مقابل الإعارة.

وقال محمد عادل، في تصريحات لبرنامج مساء أون، الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورتس 2، إن الجزيري سيفيد الزمالك، وسيظهر مستواه كلما شارك فى المباريات، خاصة أنه لديه طموح كبير، وأشار إلى أن الفريق لن يتأثر فى ظل تواجد أكثر من لاعب لتعويض مركزه، وقد سبق وباع الفريق أكثر من لاعب ولم يتأثر مثل أحمد على وطاهر محمد طاهر.

وتعرض المقاولون للهزيمة السابعة منذ بداية الدورى الجارى عقب خسارته الأخيرة أمام النادى المصرى بهدف نظيف، وتوقف رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 11، بعد خوض 12 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.