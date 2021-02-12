شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: الخطيب أعاد قيم ومبادئ وهوية الأهلى بعد فترة من التوهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام غالى نجم النادى الأهلى، أنه اتخذ الطريق الإدارى وسيخوض انتخابات النادى الأهلى المقبلة، متمنيا أن يكون في قائمة محمود الخطيب.

وقال حسام غالى في تصريحات تليفزيونية: "سأخوض انتخابات الأهلى المقبلة وشرف كبير لى أن أكون في قائمة محمود الخطيب، وهو قدوة لنا في كل شيء ويا ريت أكون زى محمود الخطيب".

وأضاف الكابيتانو: "أهل الشر يحاولون تصدير وجود مشاكل بينى وبين محمود الخطيب كل فترة مش عارف ليه، ولكن عمرها ما حصلت ولا هتحصل".

وأوضح حسام غالى: "الخطيب رجع مبادئ وقيم النادى الأهلى بعدما كان الأهلى دخل في فترة بدأ يتوه فيها ولكن عادت بقدومه بقوة وعدنا إلى أسس النادى الأهلى".

وتابع حسام غالى: "مش سهل أي حد يلبس تيشيرت النادى الأهلى ويتحمل ضغوطاته، وأى لاعب مش هيقدر يفضل حياته ومشاكله عن التمرين لن يستطيع أن يؤدى المطلوب منه، وأى مدرب بيحب يفوز ولو شاف أي لاعب ممكن يكسبه لازم يلعبه، فاللاعب لازم يكون تمرينه 100% ولازم يكون على استعداد ويحرج المدرب، ومفيش حاجة اسمها لاعب مباريات ولاعب تمارين، اللى مش بيدرب كويس مش هيلعب كويس".

وأضاف: "أبارك للأهلى وجماهيره على الميدالية البرونزية وشرفتوا مصر كلها والكرة المصرية بعد مجهود كبير جدا طوال مشوار البطولة".

وتابع غالى: "الأهلى حظه وحش بمواجهة بايرن ميونخ في نصف النهائي، ولو كانت القرعة غير كدة كان لعب على الذهبية وكسر رقم الأهلى السابق، وإن شاء الله الأهلى يلعب الموسم المقبل تانى في كأس العالم ومنبعدش عن هذا الحدث الكبير عالميا".

وأوضح حسام غالى: "جمهور الأهلى عمل للبطولة حس وشكل، ولولا جماهير الاهلى مكانتش البطولة طلعت بالشكل الجميل ده، وجمهور الأهلى دائما في ضهر الفريق في كل مكان وهو اللاعب رقم 12".

وتابع حسام غالى: "مروان محسن من اللاعبين الرجالة جدا وبيتمرن كويس جدا، لكن الكرة مش ماشية معاه ماتش اتنين موسم كاملا مفيش مشكلة، ولكن عمره ما بخل بأى نقطة عرق على الفريق وأى لاعب نفسه يسجل ويكون في أحسن حال".

وعن هروب على معلول، قال حسام غالى: "أنا لعبت مع معلول وهو من اللاعيبه الرجالة جدا وبيحب المباريات الكبرى، وإصابة الشد فى الخلفية لو متلحقش بدرى ممكن تزيد وتحرمك من المباريات لفترة كبيرة، فاللاعب المحترف أول ما يحس بيها لازم يخرج وهو ما فعله معلول، ومن حقه يزعل من الكلام على أنه هرب من مواجهة البايرن".