الخطيب للاعبي الأهلي: أنتم الأفضل في مصر وإفريقيا.. وهدفنا العودة للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة إلى لاعبي فريقه بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي ليهنئهم بالإنجاز.

وفي كلمة قصيرة أذاعتها القنوات الرسمية للنادي الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال الخطيب في جلسته مع لاعبي فريقه :"أنتم الأفضل في مصر وإفريقيا".

وتوج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه في مشاركته السادسة بالبطولة، ليحقق انجازاً تاريخياً غير مسبوقاً لأندية القارة بحصد أكثر من ميدالية مونديالية.

وأضاف الخطيب :"أتمنى أن تجتمعوا في صلاة شكر لله على كرمه الذي منحه إياكم لإسعاد جمهوركم وتحقيق إنجاز تاريخي لناديكم".

وتابع رئيس الأهلي في حديثه للاعبيه :"قلت لكم بالأمس أن أعناقكم تستحق أن تحمل ميدالية بعد هذا الجهد، لأنكم أفضل مجموعة من اللاعبين".

وأنهى الخطيب كلمته للاعبي الأهلي :"الأهم من كرة القدم هو الإخلاص في العمل والشعور بجماهير النادي والتحلي بالمسئولية، وعلينا أن نعود لمونديال الأندية من جديد لتحقيق مركز أفضل من الثالث".