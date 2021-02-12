محمد الشناوي: هذا هو سر تتويج الاهلي في قطر!

أشاد محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي المصري والحاصل على جائزة رجل المباراة ،بدور جماهيره ناديه في حصد برونزية بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر.

ونال الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في مونديال الأندية، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على بالميراس اليوم الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، ليعادل إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2006، بالحصول على المركز ذاته.

وقال الشناوي في تصريحات إعلامية عقب المباراة إن جماهير الأهلي العظيمة، التي كانت حريصة على مساندة الفريق منذ انطلاق كأس العالم للأندية لها الدور الأكبر في مساندة اللاعبين حتى تحقق الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميداليا البرونزية.

وأضاف أن لاعبي الأهلي تعاهدوا منذ بداية البطولة على اللعب بروح قتالية، وحصد مركز متقدم، وتكلل مجهود الجميع بالميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وأوضح أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة، وكانوا رجالًا داخل المستطيل الأخضر طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان حريصًا على دراسة المنافس بشكل جيد، كما أن روح اللاعبين وأصرارهم على أسعاد الجماهير وراء تحقيق البرونزية.

أكد الشناوي في نهاية حديثه أن كل لاعبي الأهلي يلعبون بشكل جماعي، والجميع كان يقاتل داخل الملعب من أجل الفوز.

ولعب الشناوي دورا بارزا في فوز الأهلي بالبرونزية، خاصة بعد تصديه لركلتين حاسمتين أمام بالميراس.