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محمود تريزيجيه يتفاعل مع تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الاندية

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محمد مصطفى 0 تبليغ

حرص محمود حسن تريزيجيه جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي علي تهنئة ناديه السابق الأهلي المصري بحصوله على برونزية كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر.

ونال الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي اليوم الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، ليعادل إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2006، بالحصول على المركز ذاته.

وقال تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس: “ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة الحصول على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية .. شرفتونا يا رجالة”.

كان تريزيجيه قد بدأ مشواره الكروي مع الأهلي، قبل أن يحترف بالخارج مدافعًا عن ألوان أكثر من ناد أوروبي.

محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا يهنئ الأهلي المصري ببرونزية كأس العالم للأندية – صور Afp

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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