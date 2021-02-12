محمود تريزيجيه يتفاعل مع تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الاندية

حرص محمود حسن تريزيجيه جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي علي تهنئة ناديه السابق الأهلي المصري بحصوله على برونزية كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر.

ونال الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي اليوم الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، ليعادل إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2006، بالحصول على المركز ذاته.

وقال تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس: “ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة الحصول على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية .. شرفتونا يا رجالة”.

كان تريزيجيه قد بدأ مشواره الكروي مع الأهلي، قبل أن يحترف بالخارج مدافعًا عن ألوان أكثر من ناد أوروبي.