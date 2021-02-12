حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري علي تهنئة لاعبي الفريق الأول بالقلعة الحمراء بعد الفوز ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية. واستقبل محمود الخطيب لاعبيه عند صعودهم للمدرج المخصص لهم لمتابعة نهائي مونديال الأندية بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي، وهنأهم بالميدالية والفوز علي بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح. ونجح الأهلي في تكرار إنجاز 2006 بالفوز بميدالية برونزية بعد عودته من جديد للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية عقب غياب دام 7 سنوات. وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح 3 / 2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ‏التي أقيمت اليوم على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.‏

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال محمود الخطيب بعد تتويج الاهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للاندية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.