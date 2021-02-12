مساعد موسيماني: برونزية كأس العالم نقطة تحول في مسيرة لاعبي الأهلي

حرص سامي قمصان، المدرب المساعد لفريق الأهلي المصري علي تهنئة إدارة ناديه وجماهير الفريق بعد التتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر.

ونال الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي اليوم الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، ليعادل إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2006، بالحصول على المركز ذاته.

وقال قمصان في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي لناديه اليوم : “إنجاز كبير، نجح الأهلي وهذا الجيل من اللاعبين في تحقيقه، وسيكون دافعًا قويًا لمواصلة حصد الإنجازات الفترة المقبلة”.

وأضاف: “لعبنا على العامل النفسي للاعبين، وجهزنا الجميع لمباراة اليوم بعد انتهاء مباراة بايرن ميونخ الألماني، ونجحنا في ذلك”.

أكد قمصان أن هذا الجيل كتب إسمه بحروف من ذهب في التاريخ بعد حصد الميدالية البرونزية، وهو ما يمثل دافعًا قويًا لهم من أجل العودة قريبًا للمشاركة في المونديال، وتحقيق إنجاز لم يسبق للفريق تحقيقه”.