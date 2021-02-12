ناديان انجليزيان يقدمان التهنئة للنادي الاهلي المصري بعد تتويجه ببرونزية المونديال

حرص ناديا شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون واندرز الإنجليزيان، على تهنئة الأهلي المصري بعد تتويجه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.

وكان الأهلي قد توج بالمركز الثالث، عقب تغلبه على فريق بالميراس البرازيلي 3 / 2 بضربات الجزاء، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وغرد نادي شيفيلد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: “تهنئة من القلب إلى نادي القرن الأفريقي لحصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية”.‏

من جانبه قال وولفرهامبتون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس: “من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري، ألف مبروك على تحقيق ميدالية المركز الثالث في المونديال، ليس جديدًا على نادي القرن العالمي”.