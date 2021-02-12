جدول مواعيد مباريات كأس مصر “دور الـ 32”

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات دور 32 من كأس مصر، والذي انطلقت مواجهاته اليوم الخميس 11 فبراير 2021.

وحجز نادي إنبي تذكرة العبور إلى دور 16، إثر فوزه على “نبروه”، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام، وسجل أهداف الفريق البترولي “أحمد قاسم” في الدقيقة (59)، و”إبراهيم جلال” عند الدقيقة (68)، فيما أحرز هدف نروه الوحيد “محمد ابراهيم بيبو” في الدقيقة (90).

وزامل وادي دجلة نظيره إنبي بالتأهل إلى دور 16، وذلك بعدما تمكن من إقصاء “البنك الاهلي”، بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على استاد السكة الحديد، وسجل أهداف الفريق الدجلاوي “رودني أنتوي، محمد هلال، وجورجينهو” في الدقيقة (21- 55 – 90) على الترتيب، وأحرز “محمد دبش” هدف البنك الاهلي الوحيد في الدقيقة (43).

وستسلط الأضواء بشكل كبير على كأس مصر يوم الجمعة 19 فبراير 2021، عندما يواجه حامل اللقب “الأهلي” نظيره النصر على ملعب القاهرة الدولي، وتستمر الإثارة لليوم الذي يليه، السبت 20 فبراير، حيث يقابل نادي الزمالك فريق حرس الحدود على استاد بتروسبورت.

والتالي باقي مواعيد مباريات دور 32 من كأس مصر:

السبت 13 فبراير 2021

المقاولون العرب – بتروجيت

الأحد 14 فبراير 2021

الإسماعيلي – لافيينا اف سي

الاتحاد السكندري – النجوم

الجونة – كيما أسوان

الانتاج الحربي – كوكا كولا

الاثنين 15 فبراير 2021

المصري البورسعيدي – المنصورة

الثلاثاء 16 فبراير 2021

سموحة – دكرنس

الاربعاء 17 فبراير 2021

بيراميدز – العبور بالقليوبية

الخميس 18 فبراير 2021

طلائع الجيش – القناة

الجمعة 19 فبراير 2021

الأهلي – النصر

السبت 20 فبراير 2021

الزمالك – حرس الحدود

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