شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف العالمية بعد تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3-2 بركلات الترجيح.

وقالت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني: «الأهلي يحسم المركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي». ووصفت الصحيفة المباراة في تقرير فقالت: «الأهلي يفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، بعدما خسر أمام بايرن ميونيخ 0-2 في نصف النهائي، ولكنه فاز على بالميراس 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليحسم بطل إفريقيا المركز الثالث في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد 2006».

وتحت عنوان «الأهلي يهزم بالميراس لينتزع المركز الثالث في كأس العالم للأندية»، قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الأهلي كرر أفضل نهاية له في كأس العالم للأندية بفوزه على بطل أمريكا الجنوبية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن قائد الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي كان بطل الفريق في ركلات الترجيح، بعدما تصدى لركلة فيليبي ميلو ليؤكد فوز الأهلي 3-2 في قطر.

موقع «فرانس 24» الفرنسي أكد فى عنوانه أن «الأهلي فاجأ بالميراس وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية». وقال إنه بعد نهاية الـ90 دقيقة بالتعادل 0-0 صدم الأهلي بطل إفريقيا العملاق البرازيلي بالميراس وفاز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بركلات الترجيح، بعدما تصدى محمد الشناوى قائد الفريق لركلة الترجيح الأخيرة من فيليبي ميلو لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، ليحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-2.

وتحدثت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية عن المباراة وقالت: «أداء ضعيف من بطل أمريكا الجنوبية الذي أخرج ريفربليت من البطولة»، في إشارة منها إلى أن بالميراس هو من أخرج ريفربليت الأرجنتيني من نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادورس، التي تأهل من خلالها للمونديال. وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن بطل كوبا ليبرتادورس لم يسجل أي هدف في بطولة كأس العالم للأندية خلال مباراتين، وأنه في مباراة تحديد المركز الثالث خسر أمام الأهلي المصري 3-2 بركلات الترجيح، وأضاع فيليبي ميلو الركلة الأخيرة ليعود إلى بلاده «بطعم مر»، على حد وصفها.

وتحت عنوان «الأهلي المصري يطيح ببالميراس ويحصد برونزية المونديال» قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية العربية: «كرر الأهلي المصري بطل إفريقيا إنجاز عام 2006، وظفر ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3-2 بركلات الترجيح».

وأضافت: «وهي المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المصري المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأولى عام 2006، في ثاني ظهور في المسابقة آنذاك بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه على حساب كلوب أميركا المكسيكي 2-1».

وأشادت «سكاي نيوز» بأداء حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الذي صد ركلتين ترجيحيتين من أصل ثلاث ركلات أهدرها الفريق البرازيلي، حيث تصدى للأولى التي سددها روني دا سيلفا، والخامسة الأخيرة للقائد الدولي السابق فيليبي ميلو.

الأهلي حديث الصحف العالمية بعد تتويجه بالبرونزية

الأهلي حديث الصحف العالمية بعد تتويجه بالبرونزية

الأهلي حديث الصحف العالمية بعد تتويجه بالبرونزية