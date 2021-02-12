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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف العالمية بعد تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3-2 بركلات الترجيح.
وقالت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني: «الأهلي يحسم المركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي». ووصفت الصحيفة المباراة في تقرير فقالت: «الأهلي يفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، بعدما خسر أمام بايرن ميونيخ 0-2 في نصف النهائي، ولكنه فاز على بالميراس 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليحسم بطل إفريقيا المركز الثالث في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد 2006».
وتحت عنوان «الأهلي يهزم بالميراس لينتزع المركز الثالث في كأس العالم للأندية»، قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الأهلي كرر أفضل نهاية له في كأس العالم للأندية بفوزه على بطل أمريكا الجنوبية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن قائد الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي كان بطل الفريق في ركلات الترجيح، بعدما تصدى لركلة فيليبي ميلو ليؤكد فوز الأهلي 3-2 في قطر.
موقع «فرانس 24» الفرنسي أكد فى عنوانه أن «الأهلي فاجأ بالميراس وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية». وقال إنه بعد نهاية الـ90 دقيقة بالتعادل 0-0 صدم الأهلي بطل إفريقيا العملاق البرازيلي بالميراس وفاز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بركلات الترجيح، بعدما تصدى محمد الشناوى قائد الفريق لركلة الترجيح الأخيرة من فيليبي ميلو لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، ليحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-2.
وتحدثت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية عن المباراة وقالت: «أداء ضعيف من بطل أمريكا الجنوبية الذي أخرج ريفربليت من البطولة»، في إشارة منها إلى أن بالميراس هو من أخرج ريفربليت الأرجنتيني من نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادورس، التي تأهل من خلالها للمونديال. وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن بطل كوبا ليبرتادورس لم يسجل أي هدف في بطولة كأس العالم للأندية خلال مباراتين، وأنه في مباراة تحديد المركز الثالث خسر أمام الأهلي المصري 3-2 بركلات الترجيح، وأضاع فيليبي ميلو الركلة الأخيرة ليعود إلى بلاده «بطعم مر»، على حد وصفها.
وتحت عنوان «الأهلي المصري يطيح ببالميراس ويحصد برونزية المونديال» قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية العربية: «كرر الأهلي المصري بطل إفريقيا إنجاز عام 2006، وظفر ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3-2 بركلات الترجيح».
وأضافت: «وهي المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المصري المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأولى عام 2006، في ثاني ظهور في المسابقة آنذاك بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه على حساب كلوب أميركا المكسيكي 2-1».
وأشادت «سكاي نيوز» بأداء حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الذي صد ركلتين ترجيحيتين من أصل ثلاث ركلات أهدرها الفريق البرازيلي، حيث تصدى للأولى التي سددها روني دا سيلفا، والخامسة الأخيرة للقائد الدولي السابق فيليبي ميلو.
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