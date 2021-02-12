شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الزمالك ومولودية الجزائر في «أبطال أفريقيا».. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الزمالك أولى مبارياته في البطولة الأفريقية هذا الموسم أمام مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، ويريد الفارس الأبيض الذهاب بعيدًا في البطولة كما فعل في النسخة الأخيرة، وتحقيق ما فشل فيه الموسم الماضي عندما خسر اللقب أمام مواطنه الأهلي في المباراة النهائية.

ويلعب الزمالك مع مولودية الجزائر في المجموعة الرابعة من البطولة، مع الترجي التونسي، وتانجيت السنغالي. على الجانب الآخر، يطمح مولودية الجزائر في بداية مشواره هذا الموسم بدور المجموعات، إلى الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه، ستكون مفيدة في صراعه مع الزمالك والترجي وبدرجة أقل تانجيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت الجزائر. وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة دوري أبطال أفريقيا بداية من دور المجموعات، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة القمة العربية بين الزمالك ومولودية الجزائر عبر شاشاتها.