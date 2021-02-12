شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الزمالك يزيل لافتة نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة من العيار الثقيل والتى اعتبرها البعض صدمة لجمهور الأبيض قامت اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك برفع وإزالة اللافتة الخاصة بنادي القرن الحقيقي من على سور النادي من ناحية شارع جامعة الدول العربية.

وقام الجهاز التنفيذي وإدارة الخدمات بالنادي بإزالة اللافتة الأكبر بين جميع لافتات نادي القرن بأسوار النادي، كانت اللجنة سبق وأكدت عدم إزالة اللافتة.

ووفقا لمصدر مطلع داخل اللجنة التنفيذية بالنادي، فإنه رفض إزالة اللافتة وحذر اللجنة الثلاثية من تبعات الأمر، إلا أن أحد أعضاء اللجنة أبلغه بإن إدارة النادي تدرس استبدال لافتة نادي القرن بأخرى، فيما برر مسؤول آخر الأمر بأن اللافتة سيتم استبدالها بإعلان مدفوع الأجر.

ودافعت اللجنة الثلاثية عن نفسها بأنها تركت اللافتات الصغيرة الخاصة بنادي القرن ولم تقوم بإزالتها، وتركت لافتة شارع ٢٦ يوليو الكبيرة أيضا دون إزالتها.