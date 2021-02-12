شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عودة الأهلي من قطر بعد برونزية كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود بعثة الأهلي المصري إلى القاهرة، في الساعة الثانية من ظهر الجمعة، قادمةَ من قطر على متن طائرة خاصة، بعد حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، إثر الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وأشاد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بلاعبي الفريق الأحمر، بسبب روحهم العالية، وتحملهم المسcولية منذ بداية البطولة. وأشار الخطيب أيضا، عبر الموقع الرسمي للأهلي، إلى تقديره الكامل لدور كل مؤسسات الدولة المصرية وقياداتها، في مساندة الأندية التي تمثل مصر بالمحافل الدولية.

ووجه الخطيب التحية، إلى كل الفرق المشاركة في البطولة، مؤكدا أن الروح الطيبة سادت أجواء المونديال.