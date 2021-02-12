شكرا لقرائتكم خبر عن «موقف سابق».. الزمالك يرفض تهنئة الأهلي رسميا ببرونزية كأس العالم (الأسباب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة من العيار الثقيل رفضت إدارة نادي الزمالك المؤقتة إرسال تهنئة رسمية لمجلس إدارة النادي الأهلي أو إصدار بيان رسمي على الموقع الرسمي لتهنئة الأهلي بلقب ثالث العالم وبرونزية مونديال الأندية.

وفقا لمصدر في اللجنة التنفيذية، فإن اللجنة الثلاثية كانت تفكر في تهنئة الأهلي إلا أن بعض أعضاء اللجنة التنفيذية رفضوا وطالبوا بمراعاة مشاعر جماهير الزمالك خصوصا وأن إدارة الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب سبق ورفضت تهنئة الزمالك بعد فوزه بالسوبر الأفريقي والكونفدرالية الأفريقية.

كان أحد مسؤولي الزمالك قد استطلع رأي بعض رموز ونجوم سابقين ومناقشتهم في الأمر وتم الاستقرار على عدم تهنئة الأهلي أسوة بموقفه من بطولات الزمالك السابقة.

يأتي هذا في الوقت الذي اقترح فيه أحد أعضاء اللجنة الثلاثية تكليف المتحدث الرسمي بإجراء مداخلة في أحدى البرامج التليفزيونية الصباحية اليوم الجمعة لتهنئة الأهلي.