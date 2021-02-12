شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الزمالك على ضم «مهاجم الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، على الأنباء التي تم ترويجها خلال الفترة الماضية عن ضم مهاجم الأهلي السابق وليد أزارو.

وقال عضو بالجهاز الفني للزمالك في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة ولم نتفاوض مع وليد أزارو ونرفض الزج باسم نادي الزمالك في الترويج للاعب على حسابنا».

وأكد، أن أزارو سبق وتم عرضه على الزمالك في عهد المجلس السابق وتم رفضه لعدم حاجة الفريق له، وهو نفس الأمر الآن بعد ضم الجزيري ومروان حمدي.