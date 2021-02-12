عمرو أديب تعليقًا علي فوز الأهلي: مبروك نادي البهجة والسعادة والفخر

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب على تتويج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

وكتب "أديب" تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": والله يا أخي انبسطت.. الأهلي أدخل البهجة على مصر والعالم العربي والشناوي النهارده بطل العالم ولازم ياخد لقب أحسن حارس مرمى في البطولة شكرا للأهلى وشكرا لابطاله وأرجو أن ده يكون كفيل بقى ان الأهلى يشبع بطولات السنه دي ويسيب لنا البطولات الثانية..مبروك نادي البهجة والسعادة والفخر.

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب بالميراس بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد المدينة التعليمية، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من مونديال الأندية.