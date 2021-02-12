شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: كنت بجرى فى الأوضة أثناء الماتش ولسه معملتش حاجة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، أنه كان يتمنى التواجد فى مباراة المارد الأحمر أمام بالميراس والاحتفال مع اللاعبين بالميدالية البرونزية فى الملعب.

وقال حسين الشحات فى تصريحات تليفزيونية: "كنت بجرى فى الأوضة أثناء متابعتى لمباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى، وكان نفسى أكون معاه فى مباراة بالميراس واحتفل معاه بالبرونزية".

وأضاف حسين الشحات: "أنا لسه معملتش حاجة للنادى الأهلى، وبحاول أخرج من الضغوط الكتير اللى عليا، وكان نفسى أحقق البطولة مع الأهلى بعدما أخذت الوصافة مع العين الإماراتى".

وعن مواجهة بايرن ميونخ، قال حسين: "لاعيبة غير عادية فى الملعب غير فى التليفزيون خالص، وألفونسو دافيز لم يبطل جرى يتوقف طوال الماتش ومحمد هانى عمل عليه ماتش كبير ووقفه".

يذكر أن لاعبى فريق الأهلى توجوا بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

ودخل الأهلى مباراة أمس بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدى فتحى وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة ووالتر بواليا.