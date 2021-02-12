شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى2020/2021، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: الزمالك مع سبورتنج، والزهور مع الأوليمبي، وطلائع الجيش مع الأهلى، وهليوبوليس مع الطيران.

فيما تقام الجولة الرابعة، يوم الخميس المقبل بمواجهات بين كل من: الأهلى مع الزمالك، والطيران مع الزهور، وسبورتنج مع طلائع الجيش، والأوليمبي مع هليوبوليس.

وكان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير الحالى، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرا.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة