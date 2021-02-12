شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: مينفعش الزمالك يخسر 5 نقاط من أسوان والمحلة.. وتعويض مصطفى محمد صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، نائب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، أن تعويض مصطفى محمد فى الزمالك أمر صعب، ولكن يمكن أن نعوض رحيله بالفوز فى المباريات.

وقال سمير، فى تصريحات لبرنامج مساء أون على قناة أون تايم سبورت 2: "إنه يمكن توظيف الجزيرى فى أكثر من مهمة داخل الملعب، لكن فى النهاية تعويض مصطفى محمد صعب".

وعن مستوى الفريق فى الفترة الاخيرة أكد نجم الزمالك السابق أن الفرق الكبرى مثل الزمالك لا يصح أن تفقد 5 نقاط فى مباراتين من فريقين يصارعان على الهبوط، مثل أسوان والمحلة مع كامل الاحترام لهذه الفرق.

وفى سياق آخر، كشف باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك عن سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه مصطفى محمد لاعب الفريق، والمحترف فى صفوف جالاتا سراى التركى على سبيل الاعارة، قائلا: "سعيد بما يقدمه مصطفى محمد مع جالاتا سراى".

وقال باتشيكو إن نجاح مصطفى محمد يؤكد أن مستوى لاعبى الزمالك عالى، وأشار إلى أنه على تواصل مع مسئولى جالاتا سراى وأخبروه أنهم سعاء بمستوى اللاعب وما يقدمه معهم منذ مشاركته فى الدورى التركى.