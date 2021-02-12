شكرا لقرائتكم خبر عن بعد برونزية العالم.. الأهلي يتصدر ترتيب نادي القرن الجديد: الزمالك ليس في الأربعة الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أضاف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ٤ نقاط جديدة تضاف إلى رصيده في الترتيب التراكمي المحدد لبطل القرن الحادي والعشرين بالقارة الأفريقية عقب حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية ٢٠٢٠.

وكان الأهلي قد حقق لقب نادي القرن الماضي في أفريقيا.

وبات ترتيب الأندية الأفريقية من حيث النقاط في تصنيف نادي القرن الـ ٢١ على النحو التالي:

1- الأهلي: 84 نقطة

2- مازيمبي: 58 نقطة

3- الترجي: 56 نقطة

4- النجم الساحلي: 55 نقطة

5- الزمالك: 34 نقطة

6- الوداد: 34 نقطة

7- الصفاقسي 28 نقطة

8- إنييمبا النيجيري 27 نقطة

9- الهلال السوداني 23 نقطة

10- أسيك ميموزا 20 نقطة