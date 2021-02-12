شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي يحرم الأهلي الصدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حرم مدافع الاتحاد أحمد حجازي فريق الأهلي من صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أحرز هدف التعادل لفريقه الاتحاد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة المشعة بجدة، ضمن لقاءات الجولة ١٨ لدوري المحترفين.

شهد اللقاء بداية هادئة من الفريقين إلى أن تمكن البديل عبدالرحمن غريب مهاجم الأهلي من إحراز هدف الأهلي (د: ٢٤)، وأحرز هدف التعادل للاتحاد مدافعه أحمد حجازي (د: ٨٨)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما، وبهذه النتيجة يصل الأهلي للنقطة ٣٤ ويحتل المركز الثاني، فيما وصل الاتحاد للنقطة ٢٩ وفي المركز الرابع.

الاتفاق X أبها

ومن جهة ثانية، اتخم فريق الاتفاق شباك ضيفه أبها برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة للاتفاق كل من محمد الكويكبي (هدفين 3، 31)، سوزا (د: 8)، نعيم السليتي (د: 69)، فيما جاء هدف أبها الوحيد عن طريق رياض شراحيلي (د: 87)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 27، فيما تلقى أبها الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 24 نقطة وفي المركز الثامن.