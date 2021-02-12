شكرا لقرائتكم خبر عن حنان الفهد لـ الخليج 365: إقبال كبير على لعبة رفع الأثقال للسيدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال حنان الفهد أن رياضة رفع الأثقال للسيدات لم تكن معروفة كثيراً بين النساء سابقاً، ولكن حاليا هناك إقبال كبير على لعبة رفع الأثقال وعلى ممارستها في الصالات الرياضية أو من خلال التجهيزات المنزلية، التي ساعدتها الظروف الحالية إما بهدف اللياقة أو بهدف المشاركة في المنافسات والانضمام للمنتخب السعودي النسائي.

وأضافت: «رسالتي أنه ليس هناك مستحيل في عالم الرياضة فعندما يجد الشخص نفسه من خلال أي لعبة يحبها سيصل لأهدافه وسيبدع فيها بالالتزام بكل المقومات والأشياء المساعدة ومنها التدريب اليومي والنوم الكافي والأكل الصحي المنتظم». وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف بدأتِ ممارسة رفع الأثقال؟

•• بداياتي كانت خلال الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية السعودية، التي كان من المقرر أن تنطلق في مارس 2020، ولكنها توقفت بسبب جائحة كورونا وخلال تلك الفترة تدربت مدة قصيرة وبعدها استمررت باللعبة.

• هل واجهتك صعوبات في بدايتك مع رياضة رفع الأثقال؟•• نعم كانت لدي صعوبة في التكنيك والأداء الحركي لرفع الثقل، ثم بالتدريب المتواصل وتوجيهات المدرب تمكنت من تجاوز تلك الصعوبات سريعاً.• ما الهدف الذي تسعين لتحقيقه في الفترة المقبلة؟•• أهدافي كثيرة وكبيرة وأهمها تمثيل بلادي المملكة العربية خير تمثيل ورفع شعار التوحيد في المحافل الدولية مع المنتخب السعودي والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية وتحقيق المنجزات على جميع الأصعدة.

• هل تعرضتِ للأزمات خلال مشوارك الرياضي؟•• اللاعب يمر بالكثير من الأزمات والعوائق ولكن بالعزيمة والإصرار نستطيع تجاوز كل ذلك وأزمة كورونا خير مثال ومن خلال تلك الفترة تمكنت من تجيير ظروفها لصالحي واستطعت أن أتقدم وأتطور أكثر في اللعبة.

• حدثينا عن عملك كمدربة؟•• أعمل مدربة رياضة ولياقة بدنية، وأقوم بالتدريب الشخصي بشكل أكثر للراغبات في بناء أجسامهن بالشكل اللائق والمحافظة على الصحة البدنية.

•من مثلك الأعلى في اللعبة؟

•• مثلي الأعلى لاعبة رفع الأثقال المصرية البطلة سارة سمير.

• ماهي رسالتك لمن يريد أن يلتحق برياضة رفع الأثقال؟•• من يريد الالتحاق بهذه الرياضة لابد أن يمتلك العزيمة والإصرار والصبر لأنها لعبة الأرقام التي لا تأتي بسهولة وإنما عبر التدريب المتواصل والتعب الكبير للوصول لدرجات المنافسة والفوز.

• ما الفرق بين لعبة القوة البدنية ورفع الأثقال وبناء الأجسام؟•• القوة البدنية تعتمد على التحمل والنفس، ولعبة رفع الأثقال تعتمد على التناسق والتوافق العضلي والعصبي وأداء الحركة بشكل الصحيح (التكنيك)، وبناء الأجسام شكل الجسم وحجم الكتلة العضلية.

• هل لعبة رياضة الأثقال رياضة مكلفة ماديا؟•• نوعاً ما.

• هل رياضة رفع الأثقال رياضة معتمدة في الأولمبياد؟•• نعم.

• ما العمر المناسب لممارسة لعبة رفع الأثقال؟•• من عمر 7 أو 8 سنوات، من خلاله تبدأ تعلم وصقل المهارة، وتبدأ زيادة الأرقام قياسا مع العمر والمقدرة بعد ذلك على المنافسة في البطولات.

• كيف تقيّمين رياضة رفع الأثقال للسيدات في السعودية؟ •• لم تكن معروفة كثيراً بين النساء سابقاً ولكن حاليا هناك إقبال كبير على لعبة رفع الأثقال وعلى ممارستها في الصالات الرياضية أو من خلال التجهيزات المنزلية، وساعدت الظروف الحالية في ذلك إما بهدف اللياقة أو بهدف المشاركة في المنافسات والانضمام للمنتخب السعودي النسائي.

• ما الدور الذي تتمنين أن تقومي به للنهوض برياضة رفع الأثقال؟ •• إنشاء صالات خاصة برياضة رفع الأثقال وتهيئة وتكوين مدربات رفع أثقال على مستوى عال لزيادة الارتقاء بهذه اللعبة نسائيا كما هي متفوقة في فئة الرجال الذين نفخر بإنجازاتهم الحالية بالمحافل العالمية والأولمبية.

• كيف ترين الاهتمام الإعلامي بالرياضة النسائية؟ •• في جميع الإنجازات التي حققها المنتخب السعودي لرفع الأثقال النسائي سابقاً من خلال الرباعتين المميزتين العنود الخليفي وأفنان صباغ رأينا أصداء إعلامية مميزة على جميع المواقع والقنوات الإعلامية المختلفة وأوجه التحية للمركز الإعلامي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال برئاسة الإعلامي نذير المقبل للعمل الكبير الذي يقوم به لنشر وتغطية جميع فعاليات الاتحاد وإبراز اللاعبين واللاعبات فهو داعم لنا جميعا.

• ما هو برنامجك اليومي التدريبي والغذائي؟•• البرنامج التدريبي يتكون عادة من خمس إلى 6 وجبات يومياً شاملة وجبات السناك، أما البرنامج التدريبي فأنا أتدرب ما يقارب ٦ أيام أسبوعياً.

• ماهو أكبر دعم حصلتِ عليه في مشوارك الرياضي؟ ومن الذي دعمك؟•• كثيرون هم الداعمون لي في هذه الرياضة وفي مقدمتهم أهلي وصديقاتي، كما أوجه الشكر لرئيس الاتحاد لرفع الأثقال محمد الحربي، وأمين عام الاتحاد وليد اليعقوب، ومدربي الكابتن محمد مجرشي على دعمهم المتواصل لي والبقية زميلاتي بالمنتخب النسائي.

• كيف كانت نشأتك الرياضية؟•• عندما كنت في الـ١٥ من عمري بدأت أتدرب تدريبات رياضية لياقية كارديو ومقاومة وبعدها بعمر الـ٢٣ وجدت نفسي في رياضة أحببتها ورغبت في الاستمرار بها وهي رفع الأثقال وأسعى لتحقيق أهدافي من خلالها بإذن الله.

• هل تمارسين ألعابا رياضية أخرى غير رفع الأثقال؟•• نعم رياضات مختلفة ومنها الكالثتنكس والهايك والجري.

• حدثينا عن تجربتك من التدريب في المنزل خلال جائحة كورونا وماذا استفدت منها؟

•• كنت وما زلت أتمرن في المنزل وكانت مريحة لي من خلال تجهيز جميع أدواتي ووقتي المفتوح للتدريب، ولكن بحكم رفع الحديد وإنزاله نتمنى ألا نكون قد أزعجنا جيراننا بذلك.

•في نهاية الحوار هل لديك رسائل توجهينها؟

•• رسالتي بأنه ليس هناك مستحيل في عالم الرياضة فعندما يجد الشخص نفسه من خلال أي لعبة يحبها سيصل لأهدافه وسيبدع فيها بالالتزام بكل المقومات والأشياء المساعدة ومنها التدريب اليومي والنوم الكافي والأكل الصحي المنتظم.