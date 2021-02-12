شكرا لقرائتكم خبر عن الذيب لـ الخليج 365: انضممت للمنتخب.. وما زلت في «التطوير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال عائشة الذيب لـ«الخليج 365» أنها انضمت للمنتخب السعودي في نهاية العام الماضي ٢٠٢٠، وستكون أول مشاركة لها في منافسات رفع الأثقال، وقالت: «عرفت مجال الرياضة عن طريق أختي، وبدأت في مجال الكروس فت، وطورت نفسي في هذا المجال وحصلت على شهادة CF-L1 والآن أعمل بدوام جزئي مدربة في نادٍ بالخبر». وأضافت أن طموحها تطور في مجال رفع الأثقال، وتقوم بنشر الوعي خصوصا للأجيال الجديدة عن أهمية ممارسة هذه الرياضة وأثرها الإيجابي على الصحة في المديين القريب والبعيد، وكذلك المشاركة في البطولات السعودية ، وتقول: أدعو الفتيات لاتباع هذه الرياضة سواء كانت هواية أو في سبيل اتخاذها مهنة في حياتهن.

وأكدت الذيب المتخرجة بمرتبة شرف من جامعة الأمير محمد بن فهد في مجال الهندسة بتخصص هندسة تصميم داخلي أن كل موقف مرت به في مسيرتها الرياضية لا يزال عالقا في ذهنها منذ بداية اهتمامها برياضة رفع الأثقال، وما تزال في مرحلة التطوير، لافتة إلى أن جائحة كورونا أثرت قليلا في طريقة التدريب بالنسبة لها.