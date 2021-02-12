شكرا لقرائتكم خبر عن 60 % نسبة التراجع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏شهد الميركاتو الشتوي لأندية الدوري السعودي تراجعاً في عدد التعاقدات التي بلغت 28 صفقة، في الوقت الذي شهد العام الماضي 62 صفقة بنسبة تراجع نحو 60 ٪.

وبدأت فترة التسجيل الثانية «الشتوية» للموسم الرياضي 2020 /‏21 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 11 يناير واستمرت حتى يوم الأحد 7 فبراير، وشهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية في السعودية إبرام العديد من الصفقات، لعل أبرزها ضم السنغالي مباي نيانغ إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة من رين الفرنسي، وإعارة الألماني ماركو مارين إلى الرائد، ونجحت إدارة الشباب في شراء المدة المتبقية من عقد عمار النجار لينضم للفريق هذا الشتاء، كما تعاقد نادي العين مع السنغالي بابا أليون نديياي «بابو» من ستوك سيتي الإنجليزي.

وجاء نادي الرائد أعلى الأندية بعقد الصفقات التي بلغ عددها 5 صفقات، وهي: الظهير منصور الحربي، المهاجم روني فيرنانديز، المحور منصور البيشي، المحور جابر عيسى، لاعب الوسط ماركو مارين، وحل نادي الشباب ثانياً بـ 4 صفقات أبرزها النجم النيجيري القادم من مانشستر يونايتد المهاجم أوديون إيغالو، و3 صفقات محلية هي: عمار النجار، الجناح عبدالله الجوعي، المدافع نادر الشراري، فيما نجح نادي ضمك في كسب 4 صفقات بينها 3 محترفين أجانب هم المحور دوماغوج أنتوليتش، الجناح أمال بيليجرينو، الصانع كونستانتين بوديسكو، والظهير السعودي وليد حزام، وعززالضيف الجديد للدوري السعودي نادي العين صفوفه بـ3 صفقات هي: الظهير حسن معاذ، المدافع إبراهام فريمبورغ، المحور بادو نديياي.

كما نجحت إدارة نادي أبها في عقد 3 صفقات: المهاجم عمر ضامن، الجناح عبدالله القحطاني، الجناح بنجامين تاتار، أما نادي الهلال، والذي يشهد تراجعاً في مستواه، فقد شهد كذلك تراجعاً في صفقات اللاعبين بصفقتين محليتين، الظهير حمد اليامي والمهاجم عبدالله الحمدان، ليكمل الدوري بـ 6 محترفين أجانب، واكتفى نادي الفتح بصفقتين خارجيتين هما: الصانع كريستيان كويفا، المهاجم هلال سوداني، كذلك نجح الفيصلي في كسب صفقتين محليتين المحور خالد السميري، الظهير علي مجرشي، ولم ينجح النادي الأهلي في تحقيق حلم عشاقه وترميم خط دفاعه بجلب لاعب أجنبي تفاجأوا بصفقة الدولي السنغالي مباي نيانغ الذي يلعب مهاجماً، فيما سجل التعاون أليخاندرو كاكو صانع لعب، وعقدت إدارة نادي القادسية صفقة وحيدة كانت للمهاجم النيجيري ليك جيمس. وكانت أندية الاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن والنصر قد منعت من تسجيل لاعبين محترفين بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتبلغ عدد الصفقات المحلية 13، والصفقات الأجنبية 14، والمواليد صفقة واحدة، وكانت الجنسية النيجيرية الأعلى تسجيلاً بـ 3 صفقات.