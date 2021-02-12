كأس العالم للأندية: الأهلي يخطف المركز الثالث من بالميراس البرازيلي

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توج فريق النادي الأهلي المصري بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر، بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

وانتهت المباراة بين بطل أفريقيا وبطل أمريكا اللاتينية بلا أهداف في وقتيها الأصلي والإضافي.

ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع. وتمكن حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق محمد الشناوي من التصدي بنجاح للضربة الأخيرة، ومنح بذلك الفوز لفريقه بثلاث ضربات مقابل اثنتين.

وسدد لويز أدريانو بجوار القائم الأيسر للشناوي، فيما سجل كل من غوستافو سكاربا والبارغوياني غوستافو غوميز.

أما في صفوف الأهلي، فسجل المغربي بدر بانون ومحمد هاني والنيجيري جونيور أجايي، فيما أهدر اللاعب عمرو السولية ضربة تصدى لها حارس مرمى بالميراس ويفرتون، وسدد مروان محسن في القائم.

Getty Images مشجعو الأهلي

وكان الأهلي خسر في نصف النهائي بهدفين مقابل صفر أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ، سجلهما البولندي روبرت لواندوسكي، الذي يواجه في النهائي الفريق الميكسيكي تيغريس، الذي فاجأ بالميراس وفاز عليه بهدف لصفر من ضربة جزاء سجلها الفرنسي أنري بيير جينياك.

وهذه هي المرة الثانية التي يتوج أبطال أفريقيا بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، بعد دورة 2006.

وهي المشاركة السادسة للأهلي في كأس العالم للأندية، وهو الفريق المصري الوحيد الذي لعب في تلك البطولة.