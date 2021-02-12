شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: لست راضيا عن نفسى بمونديال الأندية وكنت أتمنى المشاركة أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شريف، مهاجم الأهلى، إنه غير راض عن نفسه فى بطولة مونديال الأندية بالدوحة، رغم الحصول على برونزية المونديال والمركز الثالث، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يشارك أكثر فى المباريات ليساعد فريقه على تحقيق أفضل النتائج.

وتابع شريف فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن النادى الأهلى ناد كبير وكل دقيقة تشارك فيها بقميصه لا بد أن تصنع الفارق، موجها التهنئة لجماهير الأهلى وزملائه بالفريق بعد الفوز بالمركز الثالث.

ويستقبل مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الجمعة الرحلة رقم الرحلة رقم 3201 القادمة من العاصمة القطرية الدوحة وعلى متنها فريق النادى الأهلى الحائز على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة لليوم السابع أن الرحلة التى ستقل بعثة النادى الأهلى هى رحلة خاصة تتبع الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران والتى ستصل إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 2,40 دقيقة ظهر اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تهبط الرحلة بصالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي والمخصصة للطيران الخاص، حيث يتم إنهاء إجراءات البعثة عبر الصالة وخروجهم منها.

يذكر أن لاعبى فريق الأهلي توجوا بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

ودخل الأهلي مباراة امس بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل يضم كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.