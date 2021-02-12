شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الوزيرى: افتتاح 10 فروع جديدة لأندية سيتى كلوب قبل أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح 10 فروع جديدة لأندية سيتى كلوب على مستوى الجمهورية بعد اقتراب الانتهاء من عمليات التطوير، لافتا إلى أن أسعار العضويات ستكون فى متناول الجميع.

وقال الوزيرى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إن هناك مفاجأة بخصوص مراكز الشباب، حيث سيتم تطويرها أيضا لتصبح قريبة من الأندية الاجتماعية الكبرى فى مصر، على أن تكون متاحة للجميع وبخدمات على أعلى مستوى.

وأوضح الوزيرى أن اجتماع غد السبت سيشهد مناقشة إقامة تكريم للنادى الأهلى بعد تشريف الكرة المصرية وتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلى، وقال الوزيرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إن ما حققه الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية شيء يدعو للفخر.

وتابع أن علاقته بمجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة محمود الخطيب على أفضل ما يكون، وسيكون هناك ترتيب معهم لإقامة احتفالية تليق باسم النادى الأهلى وجماهيره العريضة وحجم الإنجاز الذى تحقق.

وتوج فريق الأهلى بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وقال سيف الوزيرى: "ما حققه الأهلى يفتح نفسنا على إحداث تطور كبير فى النادى، واحنا ملتزمين بكل الاتفاقات والتعاقدات مع النادى وندرس توسيع العلاقة مع ثالث العالم".