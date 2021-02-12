شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اليمانى: الأهلي فرض أسلوبه على بالميراس.. وموسيمانى مدرب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد اليمانى، نجم الإسماعيلى السابق، أن الأهلى استطاع أن يفرض طريقة لعبه وأسلوبه أمام بالميراس البرازيلى في مباراة تجديد المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم للأندية، والتى فاز فيها الأحمر، حيث كانت مباراته أمام بطل البرازيل هى الأفضل للفريق الأحمر فى مباريات مونديال الأندية.

وقال اليمانى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 إن أداء الفريق أمام بايرن ميونخ فى نصف النهائى لم يكن على قدر الفريق الأحمر، قائلا: "الأهلى مكنش عاجبنى فى ماتش بايرن ميونخ، حيث لم يقدم الفريق أداء مميزا بل كان عاديا، وبالرغم من ذلك فإن موسيمانى مدرب كبير ويعرف كيف يقرأ المباريات".

وأعاد موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، كتابة التاريخ بعدما قاد الفريق للتويج بلقب الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية التى أسدل الستار عليها مساء الخميس فى قطر، حيث توج الأهلي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بالفوز بركلات الجزاء على بالميراس البرازيلى خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج فريق الاهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر، حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.

وبعد فوز الأهلي أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.