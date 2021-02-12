أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 2 / 2021 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح.

الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح

حصد الأهلي بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة، بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

الأهلي يحقق 4 أرقام قياسية بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

حقق فريق الكرة بالأهلي 4 أرقام قياسية جديدة بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية ، بعد الفوز بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح.

الاهلي أول فريق عربي وأفريقي يحصد برونزية مونديال الأندية مرتين قدم فريق الأهلي أداءً رجوليًّا في مواجهة بالميراس البرازيلي، ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليصبح أول فريق إفريقي وعربي ينجح في اعتلاء منصات التتويج في هذه البطولة العالمية مرتين.

حازم إمام: بعد كام شهر الزمالك هيكون مكان الأهلى فى المونديال

وجه حازم امام لاعب فريق الزمالك التهنئة الى النادى الأهلى بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية ، بالتغلب على بالميراس البرازيلى فى تحديد المركزين الثالث و الرابع.

الاتحاد السكندرى يهزم الإسماعيلى بهدف كريم الديب

تغلب فريق الاتحاد السكندرى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى المواجهة المؤحلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى اقيم على ستاد برج العرب بالاسكندرية .

سيراميكا يفوز على غزل المحلة 2 / 0 ..فيديو وصور

حقق فريق سيراميكا فوز هام على غزل المحلة بنتجة 2 / 0 ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري ، في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 19 محتلا المركز الرابع بينما يتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 14 محتلاً المركز التاسع في جدول الترتيب.

وادي دجلة يهزم البنك الأهلي 3/1 ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

حجز فريق وادي دجلة المقعد لأول في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على البنك الأهلي يثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، وسجل أهداف وادي دجلة كل من، رودني أنطوي في الدقيقة 21 ومحمد هلال في الدقيقة 55، وجورجينيو في الدقيقة 93، بينما أحرز هدف البنك الأهلي محمد دبش في الدقيقة 42.