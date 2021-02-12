شكرا لقرائتكم خبر عن "استادات" تناقش تكريم الأهلي فى اجتماع السبت بعد برونزية العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، أن اجتماع غدا السبت سيشهد مناقشة إقامة تكريم للنادى الأهلى بعد تشريف الكرة المصرية وتحقيق الميدالية برونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى، وقال الوزيرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن ما حققه الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية شيء يدعو للفخر.

وتابع أن علاقته بمجلس إدارة النادى الأهلي بقيادة محمود الخطيب على أفضل ما يكون، وسيكون هناك ترتيب معهم لإقامة احتفالية تليق باسم النادى الأهلى وجماهيره العريضة وحجم الإنجاز الذى تحقق.

وتوج فريق الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وقال سيف الوزيرى: "ما حققه الأهلى يفتح نفسنا على إحداث تطور كبير فى النادى، واحنا ملتزمين بكل الاتفاقات والتعاقدات مع النادى وندرس توسيع العلاقة مع ثالث العالم".