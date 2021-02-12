شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي بعد تتويج الأهلي بالبرونزية: كنا مُصرين نرفع اسم النادي ونفرح جماهيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير المارد الأحمر بعد تتويج الفريق ببرونزية مونديال الأندية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "الحمد لله! دخلنا البطولة دي واحنا عارفين هي صعبة قد إيه بس كنا مُصرين نرفع اسم الأهلي ونفَرّح جماهيره، والحمد لله ربنا وفقنا.. مبروك البرونزية يا أهلي وعقبال مراكز أعلى كتير جاية".



الشناوي عبر انستجرام

ووجه محمد الشناوي، في وقت سابق، الشكر إلى "جماهير الأهلي العظيمة، التي كانت حريصة على مساندة الفريق منذ انطلاق بطولة كأس العالم للأندية"، مشيدًا بالدور الكبير لهم ومساندة اللاعبين حتى تحقق الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.

وقال الشناوي إن لاعبي الأهلي تعاهدوا منذ بداية البطولة على اللعب بروح قتالية، وحصد مركز متقدم، وتكلل مجهود الجميع بالميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وأضاف أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة، وكانوا رجالا داخل المستطيل الأخضر طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان حريصًا على دراسة المنافس بشكل جيد، كما أن روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الجماهير وراء تحقيق البرونزية، وأكد الشناوي أن كل لاعبي الأهلي يلعبون بشكل جماعي، والجميع كان يقاتل داخل الملعب من أجل الفوز.



الشناوي مع نجوم الأهلي



الشناوي