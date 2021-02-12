شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل مروان محسن عقب فوز الأهلي على بالميراس وسط فرحة اللاعبين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر مروان محسن ، مهاجم فريق الأهلي ، في حالة من الحزن أثناء احتفال لاعبى الفريق الأحمر عقب الفوز على بالميراس البرازيلي وتحقيق المركز الثالث لبطولة كأس العالم للاندية.

وظهر لاعبو الأهلى يفرحون بعد تصدي محمد الشناوي حارس الأهلى لآخر ركلات الترجيح أمام بالميراس التي توج الفريق الأحمر بالميداية البرونزية فى الوقت الذى ظهر مروان محسن وحيدا فى منتصف الملعب ساجدا بعد إهداره لركلة جزاء أمام بالميراس.

يذكر أن لاعبى فريق الأهلي توجوا بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

نظم عدد من المرافقين التابعين للفيفا وموظفى فندق الإقامة ممرا شرفيا للاعبى الأهلي فور وصولهم مقر الفندق بعد التتويج بالميدالية البرونزية والفوز على بالميراس البرازيلى، وحرص لاعبو الأحمر على رد التحية لهم.

فيما يتواجد الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات لاعبا الأهلى فى العزل الصحى، بعد قرار الفيفا بمنعهما من المباراة النهائية بعد مصافحة الجماهير وخرق الفقاعة الطبية.

ويستقبل مطار القاهرة الدولى ظهر غد الجمعة الرحلة رقم الرحلة رقم 3201 القادمة من العاصمة القطرية الدوحة وعلى متنها فريق النادى الأهلى الحائز على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة لليوم السابع أن الرحلة التى ستقل بعثة النادى الأهلى هى رحلة خاصة تتبع الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران والتى ستصل إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 2,40 دقيقة ظهر غد الجمعة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تهبط الرحلة بصالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي والمخصصة للطيران الخاص، حيث يتم إنهاء إجراءات البعثة عبر الصالة وخروجهم منها.