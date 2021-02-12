شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: الأهلي اتظلم بمواجهة البايرن ومروان حظه وحش ومعلول مش بيهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام غالى، نجم الأهلى السابق، أن النادى الأهلي شرّف الكرة المصرية في بطولة كأس العامل للأندية، بعد تحقيق الميدالية البرونزية على حساب بالميراس.

وقال حسام غالى في تصريحات تليفزيونية: "أبارك للأهلى وجماهيره على الميدالية البرونزية وشرفتوا مصر كلها والكرة المصرية بعد مجهود كبير جدا طوال مشوار البطولة".

وأضاف غالى: "الأهلى حظه وحش بمواجهة بايرن ميونخ في نصف النهائي، ولو كانت القرعة غير كدة كان لعب على الذهبية وكسر رقم الأهلى السابق، وإن شاء الله الأهلى يلعب الموسم المقبل تانى في كأس العالم ومنبعدش عن هذا الحدث الكبير عالميا".

وأوضح حسام غالى: "جمهور الأهلى عمل للبطولة حس وشكل، ولولا جماهير الاهلى مكانتش البطولة طلعت بالشكل الجميل ده، وجمهور الأهلى دائما في ضهر الفريق في كل مكان وهو اللاعب رقم 12".

وتابع حسام غالى: "مروان محسن من اللاعبين الرجالة جدا وبيتمرن كويس جدا، لكن الكرة مش ماشية معاه ماتش اتنين موسم كاملا مفيش مشكلة، ولكن عمره ما بخل بأى نقطة عرق على الفريق وأى لاعب نفسه يسجل ويكون في أحسن حال".

وعن هروب على معلول، قال حسام غالى: "أنا لعبت مع معلول وهو من اللاعيبه الرجالة جدا وبيحب المباريات الكبرى، وإصابة الشد فى الخلفية لو متلحقش بدرى ممكن تزيد وتحرمك من المباريات لفترة كبيرة، فاللاعب المحترف أول ما يحس بيها لازم يخرج وهو ما فعله معلول، ومن حقه يزعل من الكلام على أنه هرب من مواجهة البايرن".

توج فريق الاهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر، حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.

وبعد فوز الأهلي أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.