شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 11 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس الموافق 11 / 2 / 2021 مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلى فى بطولة كأس العالم للاندية بالدورى المصرى، حيث استضاف غزل المحلة فريق سيراميكا ومصر المقاصة مع الإنتاج الحربى بافتتاح الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، بجانب إقامة اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة والذى جمع الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى، بينما أقيمت مباراتان في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر بين إنبى ونبروه، ووادى دجلة مع البنك الأهلى.

الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح

حصد الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة، بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

الاتحاد السكندرى يهزم الإسماعيلى بهدف كريم الديب

تغلب فريق الاتحاد السكندرى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى المواجهة المؤحلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى اقيم على ستاد برج العرب بالاسكندرية .

سيراميكا يفوز على غزل المحلة 2 / 0 ..فيديو وصور

حقق فريق سيراميكا فوز هام على غزل المحلة بنتجة 2 / 0 ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري ، في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 19 محتلا المركز الرابع بينما يتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 14 محتلاً المركز التاسع في جدول الترتيب.

وادي دجلة يهزم البنك الأهلي 3/1 ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

حجز فريق وادي دجلة المقعد لأول في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على البنك الأهلي يثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، وسجل أهداف وادي دجلة كل من، رودني أنطوي في الدقيقة 21 ومحمد هلال في الدقيقة 55، وجورجينيو في الدقيقة 93، بينما أحرز هدف البنك الأهلي محمد دبش في الدقيقة 42.