شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية للتنس بنادى التوفيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مساء الخميس بطولة الجمهورية للتنس المقامة على ملاعب نادى التوفيقية، وتعد بطولة الجمهورية للتنس من أقدم وأعرق البطولات فى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد اللاعبين المشاركين (من 800 إلى 1000) لاعب ولاعبة، يمثلون جميع أندية الجمهورية .

وتم تحديد موعد إقامة بطولة الجمهورية للتنس لجميع المراحل السنية من الفترة 11 فبراير إلى 24 من نفس الشهر 2021، حيث تتضمن البطولة جميع المصنفين الأوائل على مستوى الجمهورية، وتقام البطولة على 9 ملاعب. وبدأت البطولة اليوم بعدد 48 مباراة بدءا من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 9 مساءً بإجمالى 96 لاعبا ولاعبة .

وتمثل عدد مسابقات البطولة جميع المراحل السنية 12،14،16، 18 سنة، عمومى (رجال – سيدات)، بالإضافة إلى المراحل السنية (8، 9، 10 ناشئين وناشئات)، مسابقات الزوجى للناشئين والناشئات .

وقال باسل رحمى، رئيس مجلس إدارة نادى التوفيقية للتنس، إن أهمية هذه البطولة تأتى لكونها تصنيف (GA)وهى أعلى تصنيف على مستوى الجمهورية فى بطولات التنس.

ويشارك فى البطوله عدد 25 حكما من درجات مختلفة، فيمثل رئيس حكام البطولة الكابتن شريف عبد الرحمن، وحكم عام البطولة الحكم الدولى طارق ماهر، ومدير البطولة الكابتن محمد رضوان .