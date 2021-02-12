شكرا لقرائتكم خبر عن واحدة واحدة كله هياخد.. لاعبو الأهلى يتسلمون شهادات المونديال "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم لاعبو الأهلي شهادات خاصة مدون عليها كلمات بالإنجليزية خاصة بمشاركة النادي الأحمر في كأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لحظة تسلم الخطيب ولاعبي القلعة الحمراء الشهادات وسط حالة من البهجة والسعادة.

وتوج فريق الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

وحقق حسين الشحات نجم الأهلى رقما شخصيا بالتتويج بالميدالية الثانية له في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث حصد الميدالية الفضية مع العين الإماراتي، في مونديال الأندية 2018 بعد الخسارة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية، قبل المشاركة مع الأهلي في الحصول على برونزية بطولة 2021.

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر، حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.

وبعد فوز الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق بالميراس أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.

دخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل يضم كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.